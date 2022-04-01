Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Первый этап новой модели транспортного обслуживания запущен в Петербурге. В пятницу, 1 апреля, на 97 маршрутов вышли социальные автобусы, заменяя собой маршрутки, сообщили в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус в Петербурге

«Открыты 24 новых маршрута, возобновится движение по трем маршрутам, изменятся трассы 19 автобусов, закроются три «социальных» и 33 «коммерческих» маршрута с полной заменой современным транспортом», — отметили в транспортном ведомстве Смольного.

В ходе реформы, второй и третий этапы которой назначены на 1 июня и 1 июля 2022 года, маршрутки в целом будут заменены социальными автобусными маршрутами, на которых будут действовать все виды проездных билетов, включая льготные, а оплата наличными исключена.

Уже с 1 апреля на 97 маршрутах запущена бескондукторная система: поездки можно оплатить одним из видов электронных проездных, бесконтактной банковской картой, QR-билетом, которые продаются за наличные на всех станциях метро и в кассах ГУП «Организатора перевозок».

Кроме того, на пригородных маршрутах и маршрутах в Ленобласть вводится единый общегородской тариф: 40 рублей по «Подорожнику», 60 рублей по «гостевому» тарифу.