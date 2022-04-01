Белгород, 1 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Сообщения о том, что два человека пострадали в результате пожара на нефтебазе в Белгороде, не подтвердились. Об этом мэр города Антон Иванов написал 1 апреля в своём телеграм-канале.

Николай Хижняк ИА REGNUM Тушение резервуара

«По уточненной информации, двое сотрудников нефтебазы, находившихся на месте во время взрыва, не пострадали», — отметил Иванов.

Ранее о пострадавших работниках нефтебазы сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли на нефтебазе в Белгороде утром 1 апреля. Глава региона заявил, что предприятие подверглось воздушному удару со стороны Украины. Жителей соседних улиц эвакуировали, к тушению пожара привлечены более 170 человек и 50 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

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