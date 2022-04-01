Торонто, Канада, , 09:14 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:3.

«Торонто Мэйпл Лифс» (сс) mark6mauno

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Дубль оформил форвард Вильям Нюландер. Ещё по голу забили Марк Джордано, Джон Таварес, Остон Мэттьюс и Тимоти Лильегрен.

В составе «Виннипега» точными бросками отметились нападающие Блейк Уилер, Пол Штястны и Николай Элерс.

На сегодняшний день «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 91 очко. «Виннипег» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 76 очками.

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