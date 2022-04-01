Владивосток, 21 октября, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.

Опасная мода

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Трагедия случилась в Партизанском районе Приморского края в субботу, 19 октября, неподалёку от села Бровничи на территории геоморфологического и петрографического памятника регионального значения «Обнажение горных пород Щёки Дарданеллы».

Женщина 1978 года рождения приблизилась к обрыву с целью сфотографировать себя на фоне природного пейзажа, но поскользнулась и упала вниз.

Прибывшие спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда и пожарно-спасательной части из Партизанска подняли тело погибшей из ущелья.

Региональный Следком начал проверку случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области подросток погиб при попытке сфотографироваться на опоре линии электропередачи.