Чебоксары, , 09:14 — REGNUM В Чуваши ученица повредила палец при разборе макета автомата на уроке по охране безопасности жизнедеятельности. Об этом сообщает Чувашская республиканская поисково-спасательная служба.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 31 марта в 14:33. По данным ведомства, в школе на уроке ОБЖ при разборе макета автомата у ученицы застрял палец в пенале. Вызванные спасатели помогли вытащить палец, передав школьницу врачам скорой помощи.

В какой именно школе произошло ЧП, не уточняется.

Ещё один инцидент зарегистрирован в тот же день в одном из домов по улице Таллерова в Чебоксарах. Очевидцы вызвали спасателей, услышав крики о помощи.

«Спасатели вскрыли входную дверь квартиры. Женщина лежала на полу, её передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года на Волге в Чувашии спасатели сняли с весеннего льда двух подростков, которые бегали по льдине.