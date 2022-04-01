Баунтовский район, Бурятия, , 09:13 — REGNUM В Баунтовском районе Бурятии 1 апреля произошёл пожар в частном доме, в результате которого погиб один человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, возгорание началось утром.

Пожар в Бурятии ГУ МЧС по Бурятии

К моменту прибытия пожарных горела веранда, в самом доме наблюдалось задымление. В течение 14 минут огнеборцам удалось потушить пожар на площади 33 кв. метра.

«В результате обследования жилого помещения начальником караула пожарной части №14 было обнаружено тело мужчины 1953 года рождения без признаков жизни», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.