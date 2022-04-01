Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Самым популярным сериалом Marvel в онлайн-кинотеатре Disney Plus стало шоу «Локи» с Томом Хиддлстоном в главной роли. Об этом 1 апреля сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Мстители» реж Джосс Уидон. 2012. США Локи — главный злодей

По имеющейся у издания информации, значение показателя суммарного времени, которое зрители потратили на этот сериал, составляет 5,23 млрд минут. На втором месте рейтинга расположилось шоу «Ванда/Вижен» с 4,8 млрд минут. Третье и четвёртое места заняли проекты «Сокол и Зимний солдат» (4,15 млрд минут) и «Соколиный глаз» (3,45 млрд). Отметим, что самым популярным сериалом Disney Plus является «Мандалорец» (14,5 млрд).

Напомним, «Локи» — это пока единственный игровой сериал Marvel в онлайн-кинотеатре Disney, который получил второй сезон. Его премьера состоялась 9 июня 2021 года.