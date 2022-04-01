Париж, 1 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Метеорологическая служба во Франции (Météo France) объявила «оранжевый» уровень погодной опасности в 22 департаментах из-за снега и льда, передает BFM TV.

40.mchs.gov.ru Снегопад

Французские синоптики предупреждают о сильном похолодании в стране.

По данным Météo France, в стране выпадет от 5 до 10 см снега, а в горах — до 30−50 см.

«Следует отметить, что снегопад будет сопровождаться сильным ветром, явно усиливающим ощущение холода», — предупредили в метеорологической службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия и Франция готовятся к возможной остановке импорта российского газа, а Москва требует с 1 апреля оплаты поставок в рублях.

Подробнее в материале:Германия и Франция готовятся к возможной остановке импорта российского газа