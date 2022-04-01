Москва, , 09:10 — REGNUM В марте получено свидетельство Роспатента на регистрацию официального названия строящегося небоскреба на территории международного делового центра «Москва-Сити». Небоскреб будет называться Moscow Towers, сообщили в Стройкомплексе.

Москва-Сити Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Небоскреб Moscow Towers — это 62-этажный многофункциональный комплекс высотой более 280 метров и площадью 400 тыс. кв. метров, состоящий из двух башен. Силуэт небоскреба образует букву М, символизирующую Москву.

В настоящее время строительство небоскреба Moscow Towers продолжается. В высотке установят 72 скоростных лифта и 16 эскалаторов. Небоскреб — первый объект в «Москва-Сити», имеющий международный сертификат LEED Gold.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее строящийся небоскреб в бизнес-центре «Москва-сити» носил название Grand Tower.

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