Роли, США, , 09:09 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Андрей Свечников nhl.com

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников оформил дубль. Также по голу забили нападающие Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен.

На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 98 очков. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 47 очками.

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