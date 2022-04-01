Грозный, 1 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинских военных, находящихся на заводе «Азовсталь», сдаться. На этот шаг он отвел им одни сутки, о чем вечером 31 марта сообщил в своем видеообращении в Telegram-канале. Он пообещал военным ВСУ приемлемые условия для сдачи и безопасность, а возможно и амнистию для сдавшихся.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Я знаю, что вы хотите сдаться, у меня есть ваши переговоры, разговоры. Вы не можете определиться, кому сдаться, кто вас оставит, не будет бить, унижать. Я вам даю слово, если вы сложите оружие, выйдете сами, то мы вас трогать не будем», — заверил Кадыров.

Он также высказал уверенность, что в случае, если сдавшиеся встанут «на правильный путь», как раньше было в Чечне, «президент (Владимир Путин) «может объявить амнистию».

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Ранее сообщалось, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе засели военные ВСУ и бойцы националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бои за освобождение территории завода от них ведутся с начала марта 2022 года.