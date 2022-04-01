Донецк, 1 апреля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел Донецка и Горловки. Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 8:30 и в 8:50 с украинских позиций в Крансогоровке был обстрелян Петровский район Донецка. Сначала боевики выпустили десять снарядов калибром 122 мм, затем — пять снарядов калибром 152 мм.

В 8:40 из населённого пункта Шумы украинские войска обстреляли Горловку, выпустив десять снарядов калибром 122 мм.