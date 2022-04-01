Луганск, , 09:04 — REGNUM Киевские боевики наносят удары по гуманитарным колоннам с мирными жителями. Об этом 1 апреля рассказал представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире телеканала RT.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы эвакуируем граждан, в том числе с маленькими детьми, под обстрелами на свой страх и риск», — сказал он.

Также Марочко отметил, что представители СМИ, которые освещают ход спецоперации Вооруженных сил по защите Донбасса, тоже вывозят на своих автомобилях по одному-двум мирным жителям из зоны боевых действий.

«Потому что очень опасно вывозить большое количество людей, поскольку украинские националисты целятся именно по гуманитарным колоннам», — пояснил представитель НМ ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республики, выпустив семь гранат из противотанкового гранатомета.

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