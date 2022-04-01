Барнаул, 1 апреля 2022, 09:04 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 31 марта 2022 года за сутки выявлены 289 новых носителей (на 19 человек меньше, чем сутками ранее).

Коронавирус
Коронавирус

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Число тестирований сократилось с 5769 до 4659 (на 1110 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 601 (+11 за сутки) и 212 110 (+260 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 195 (-12 за сутки). Из них 73 подключены к аппаратам ИВЛ (-14 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10000 человек, причём 12 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 786 жителей края (-16 за сутки). Кроме этого, 83 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-7 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 39 899 зараженных коронавирусом (+35 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 261 857 человек, выздоровели 245 168 человека (+284 за сутки).

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