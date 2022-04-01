Пенза, 1 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Пензе сотрудницу салона сотовой связи подозревают в незаконном оформлении кредитных карт и похищении денег с них. Злоумышленница задержана и призналась, что потратила деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

401(K) 2012 Кредит

В полицию обратился сотрудник безопасности банка. Он пояснил, что неизвестный, используя служебное положение и доступ к клиентской базе, оформил 10 кредитных карт на имя жителей Пензы, с которых было похищено 360 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали жительницу села Засечного, работающую в салоне сотовой связи.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове на ничего не подозревающих жителей оформляли кредиты на сумму до 120 тыс. рублей.

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