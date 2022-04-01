Канберра, , 09:04 — REGNUM Австралия выделит для международного механизма COVAX 85 млн австралийских долларов ($63,3 млн) и направит в адрес программы не менее 10 млн доз вакцины против коронавируса для обеспечения к ним доступа развивающихся стран. Об этом говорится в опубликованном 1 апреля заявлении австралийского министра иностранных дел Марис Пейн.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Марис Пейн «Правительство Австралии выделит 85 млн австралийских долларов дополнительно и направит не менее 10 млн доз вакцины в адрес международного механизма COVAX… чтобы повысить глобальные показатели вакцинации, защититься от новых штаммов и обеспечить безопасность в регионе».

По её словам, общий вклад Австралии в COVAX в рамках борьбы с пандемией COVID-19 составит не менее 215 млн австралийских долларов ($161 млн). А объём вакцин, который планируется передать странам Индо-Тихоокеанского региона, превысит 25 млн доз.

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Как сообщало ИА REGNUM, международный механизм COVAX пока отменил квоту на предоставление вакцин от коронавируса КНДР и перенаправил зарезервированные для Пхеньяна дозы другим странам.

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