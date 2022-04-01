Ташкент, , 09:02 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал прогноз негативного влияния спецоперации в Украине на экономику регионов деятельности банка, в том числе стран Туркестана. Об этом сообщает Газета. уз.

Рост экономики Pixabay.com

«По региону Средней Азии показатель роста ВВП составит 3,2% вместо оцененных ранее 4,8%. В Узбекистане прогноз роста понижен с 6% до 4%, в Казахстане — с 3,8% до 2%, в Киргизии — с 5% до 1%, в Таджикистане — с 6,2% до 3%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение стоимости таких товаров, как продукты питания, нефть, газ и металлы, окажет глубокое отрицательное влияние, особенно на экономики стран с низким уровнем дохода.

«В ситуации повышения цен на энергоносители экспортёры — Казахстан, Монголия, Туркмения, Узбекистан — окажутся в более выигрышной ситуации в сравнении с импортёрами», — отмечает издание.