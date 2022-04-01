Благовещенск, 1 апреля 2022, 09:06 — REGNUM В некоторых детских лагерях Амурской области уже раскупили все путёвки. На повышение спроса повлияли кешбэк и успешная оздоровительная кампания в 2021 году, сообщило Амур. инфо.
Читайте также: Более половины лагерей Приамурья вступили в программу детского кешбэка
В прошлом году в лагерях Приамурья не было вспышек заболеваемости. Треть оздоровительных учреждений не получили за всё лето ни одного замечания.
В связи с высоким спросом на путёвки в регионе планируют отменить ограничения по заполняемости лагерей. В этом году их смогут загрузить на все 100% без оглядки на COVID-19. Такое решение принимает амурское управление Роспотребнадзора.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Приамурье из 14 загородных лагерей восемь вошли в программу Ростуризма по туристическому кешбэку за детские путёвки.