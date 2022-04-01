Благовещенск, , 09:06 — REGNUM В некоторых детских лагерях Амурской области уже раскупили все путёвки. На повышение спроса повлияли кешбэк и успешная оздоровительная кампания в 2021 году, сообщило Амур. инфо.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В прошлом году в лагерях Приамурья не было вспышек заболеваемости. Треть оздоровительных учреждений не получили за всё лето ни одного замечания.

В связи с высоким спросом на путёвки в регионе планируют отменить ограничения по заполняемости лагерей. В этом году их смогут загрузить на все 100% без оглядки на COVID-19. Такое решение принимает амурское управление Роспотребнадзора.

«Договоры на детский отдых заключаются очень активно, на вторую смену, которая всегда очень популярна, уже практически нет мест. Люди активно начали бронировать отдых, когда объявили о действии программы «Туристического кешбэка», — рассказала директор лагеря имени Юрия Гагарина Надежда Багрова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Приамурье из 14 загородных лагерей восемь вошли в программу Ростуризма по туристическому кешбэку за детские путёвки.