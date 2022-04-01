Донецк, 1 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республики, выпустив семь гранат из противотанкового гранатомета. Об этом 1 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07:40 (совпадает с мск) — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено семь гранат из СПГ (станкового противотанкового гранатомета), также применялось стрелковое вооружение», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов территории ДНР за последние недели в республике погибли 70 мирных жителей.