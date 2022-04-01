Самара, 1 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Шесть новых газонаполнительных станций намерены ввести в эксплуатацию в текущем году в Самарской области. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на совещании по вопросам развития рынка газомоторного топлива в областном правительстве.

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Сообщается, регион входит в тройку лидеров среди регионов Приволжского федерального округа по реализации программ развития рынка газомоторного топлива.

Кудряшов поручил чиновникам содействовать в предоставлении земельных участков под строительство газозаправочных станций и сокращать сроки подключения новых объектов к инженерным сетям.

«Рынок газомоторного топлива развивается очень активно, создается инфраструктура, более чем в семь раз за последние пять лет увеличилось потребление газа в качестве моторного топлива, и сегодня две крупнейшие российские компании занимаются строительством газонаполнительных станций. Только в текущем году, как мы планируем, будет введено шесть новых газонаполнительных станций, а всего за период до 2024 года в Самарской области появятся 15 новых современных объектов», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее сообщалось о том, что в 2021 году были введены станции в Новокуйбышевске, Курумоче, Красном Яре.