Пермь, , 08:57 — REGNUM В Пермском крае 3−4 апреля ожидается резкое потепление и сильные осадки. Об этом ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Весенний паводок Higimo

В первой пятидневке апреля прогнозируют выпадение очень большого количества осадков — до 30−40 мм, что близко к месячной норме. В воскресенье, 3 апреля, интенсивные осадки будут сопровождаться резким потеплением в южной и восточной части края до +12˚С и очень интенсивным таянием снега. Это может привести к локальным подтоплениям в городе. Однако к началу половодья эти дожди еще не приведут, так как талая вода не успеет поступить в реки, а 5−6 апреля в тылу второго циклона ожидается значительное похолодание.

«Весеннее половодье на реках Пермского края может начаться уже в начале второй декады апреля в случае, если прогноз значительного потепления в конце первой декады оправдается», — сказали в ГИС-центре ПГНИУ.