Нур-Султан, , 08:55 — REGNUM В Казахстане за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 1 305 151 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 289 810 человек, в том числе 117 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 2701 носитель коронавируса, в том числе в стационарах размещены 328 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 660 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки выявили один такой случай.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 21 выявленном заражении коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 738 человек. Среди пациентов с диагнозом COVID-19 не зафиксировали ни одного случая смерти.