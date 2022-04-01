Омск, 1 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Омске завершился процесс над 29-летним мужчиной, которого обвиняли в изнасиловании малолетней девочки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

Педофил

По данным следствия, 25 сентября 2021 года подсудимый в кустах в Омске распивал с приятелем спиртные напитки. Увидев на улице 11-летнего ребёнка, он завёл её в лесополосу и изнасиловал.

«Преступника удалось сразу задержать благодаря бдительности мальчика, игравшего с потерпевшей, который, почувствовав неладное, побежал домой и сообщил взрослым о том, что девочку увел незнакомый дядя», — отметили в ведомстве.

В суде насильник свою вину не признал и заявил, что девочка сама предложила ему. Однако его версия была опровергнута. В результате суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима.

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