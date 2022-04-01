Белгород, , 08:55 — REGNUM В результате авиационного удара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте, произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Об этом 1 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте», — написал он в своем сообщении.

Также Гладков подчеркнул, что в результате этого никто не погиб и добавил, что из-за пожара будут изменены цепочки поставок топлива на АЗС.

При этом губернатор Белгородской области отметил, что в регионе стабильная ситуация и добавил, что «дефицита топлива не было, нет и не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Осетии пограничники задержали нарушившего границу гражданина Грузии, который готовил провокацию против российских военнослужащих.

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