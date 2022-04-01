Вашингтон, 29 июля, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Клип на песню Рика Эстли «Never Gonna Give You Up» набрал на YouTube уже более 1,1 млрд просмотров. Информация была опубликована 29 июля на сайте сервиса.

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«1 МИЛЛИАРД просмотров «Never Gonna Give You Up!» Удивительно, безумно, прекрасно! Рик», — написал Эстли в комментарии под роликом. Отметим, что видео было загружено на YouTube 25 октября 2009 года.

Напомним, в 2007 году песня «Never Gonna Give You Up» породила интернет-мем. Тогда пользователи форума 4chan стали разыгрывать других посетителей платформы, предоставляя им в различных ситуация ссылку на клип Эстли. Явление получило название «Рикроллинг».