Чебоксары, 1 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве кредитного учреждения ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксарах) сформирована смета расходов на ближайшие три месяца. Соответствующую информацию опубликовала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Речь идёт о смете текущих затрат на мероприятия конкурсного производства в отношении банка-банкрота «Мегаполис» с 1 апреля по 30 июня 2022 года. Общая сумма расходов оценивается в 23 942,7 тыс. рублей.

В структуре затрат больше всего средств направят на административно-хозяйственные цели — 19 165,5 тыс. рублей. В том числе, согласно смете, 9 630 тыс. рублей составят расходы на продажу имущества банка и публикацию информации о процедурах конкурсного производства, 3 641,9 тыс. рублей — на содержание и охрану зданий, аренду помещений для хранения имущества банка и транспортные расходы.

На содержание аппарата предусмотрено 4 777,2 тыс. рублей, в том числе 3 680,4 тыс. рублей заложено в виде зарплаты и компенсации расходов на командировки, 1 096,8 тыс. рублей составят начисления на зарплату.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО КБ «Мегаполис» признан банкротом в июне 2021 года решением Арбитражного суда Чувашии. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 16 мая 2022 года.