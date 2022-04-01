Симферополь, , 08:54 — REGNUM В Крым планируется визит делегации из Германии. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Крым Марина Каширская, ИА REGNUM

По его словам, связь с лидерами общественного мнения в ФРГ республика не теряет, несмотря на сложную обстановку. Гемпель уточнил, что визит делегации из Германии пройдёт по каналам народной дипломатии. Ожидается, что гости приедут в мае.

«Многие надеются, что к тому времени автокомпании уже будут осуществлять полеты в Крым», — приводит слова Гемпеля РИА Новости.