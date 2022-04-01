Симферополь, 1 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Крым планируется визит делегации из Германии. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

По его словам, связи с лидерами общественного мнения в ФРГ республика не теряет, несмотря на сложную обстановку. Гемпель уточнил, что визит делегации из Германии пройдёт по каналам народной дипломатии. Ожидается, что гости приедут в мае.

«Многие надеются, что к тому времени авиакомпании уже будут осуществлять полеты в Крым», — приводит слова Гемпеля РИА Новости.