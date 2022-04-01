Владивосток, 1 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Более 230 тыс. тонн водных биоресурсов с начала года выловили предприятия Приморья — реализация рыбной продукции увеличилась в 1,5 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В январе-феврале индекс промышленного производства по виду деятельности «Переработка и консервирование рыбопродуктов» к уровню прошлого года составил 115,6%.

Реализовано 124,3 тыс. тонн рыбы и рыбопродукции. Произведено почти 24 млн банок консервов и пресервов. Отгружено товаров собственного производства на 17 млрд рублей, что в 1,5 раза больше аналогичного периода 2021 года.

Снижать объёмы добычи рыбы и морепродуктов не планируется.

«Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, предприятия рыбной отрасли работают в штатном режиме. На сегодняшний день в торговых сетях представлен широкий ассортимент рыбных товаров по различным ценам», — пояснил замруководителя агентства по рыболовству Приморья Сергей Наставшев.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских северных морях происходят процессы, способствующие росту биологических популяций. Об этом 28 марта заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.