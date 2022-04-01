Вашингтон, 1 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Авианосная ударная группа Harry S. Truman останется в Средиземном море до конца лета. Такое решение на фоне событий на Украине принял министр обороны США Ллойд Остин. Об этом во время брифинга заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает телекомпания CNN.

U.S. Navy Авианосец Harry Truman

Truman и базирующиеся на нём самолеты сейчас задействованы в мероприятиях по укреплению восточного фланга НАТО, которые были начаты в ответ на российскую военную операцию.

Ранее со ссылкой на одного из чиновников телеканал сообщал, что авианосец, отправленный в декабре 2021 года с восточного побережья США, «сейчас, как ожидается, пробудет в регионе, вероятно, по август включительно».

Кирби подчеркнул, что ранее авианосная ударная группа Harry S. Truman не была развернута «так долго», обычно всего около «восьми-шести недель».

Представитель Пентагона отметил, что «обстановка в области безопасности в Европе будет другой», независимо от того, когда и как закончится конфликт на Украине.

«И нам придётся ответить на это, — сказал Кирби. — Как это выглядит, мы не знаем. Но мы собираемся оставаться открытыми для подобных разговоров о том, нужно ли более масштабное постоянное присутствие на европейском континенте».

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Он также добавил, что американские военнослужащие, дислоцированные в Польше в составе 82-й воздушно-десантной дивизии, останутся на позициях «ещё некоторое время».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года предполагалось, что возглавляемая авианосцем USS Harry S. Truman ударная группа из пяти кораблей ВМС США совершит переход на Ближний Восток. Но глава Пентагона Ллойд Остин приказал временно оставить корабли в Средиземном море для обеспечения «постоянного присутствия в Европе» в связи с обострением ситуации вокруг Украины.