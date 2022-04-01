Санрайз, США, , 08:52 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Сергей Бобровский Андрей Чудаев

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сыграл «на ноль», отразив 37 бросков по своим воротам.

В составе «Пантерз» шайбы забросили Александр Барков, оформивший дубль, Райан Ломберг и Густав Форслинг.

На сегодняшний день «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 98 очков. «Чикаго» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 58 очками.

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