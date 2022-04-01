Абакан, , 08:51 — REGNUM Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в региональном правительстве.

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Как уточнили в республиканском оперштабе, умерла 71-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С 1 января 2022 года в Хакасии жертвами коронавирусной инфекции стали 359 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 45 носителей коронавируса, выздоровели 93 человека.

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