Абакан, 1 апреля 2022, 08:51 — REGNUM Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в региональном правительстве.
Как уточнили в республиканском оперштабе, умерла 71-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19.
С 1 января 2022 года в Хакасии жертвами коронавирусной инфекции стали 359 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 45 носителей коронавируса, выздоровели 93 человека.
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