Москва, , 08:50 — REGNUM Необычная площадка для регистрации брака открылась на Москве-реке

Кольца. Брак. Свадьба (сс) DaviPeixoto

В Москве появилась ещё одна необычная площадка для свадебной церемонии. Зарегистрировать брак теперь можно на речных трамвайчиках, сообщается на портале мэра столицы.

Церемонии бракосочетания на воде не отличаются от церемоний в ЗАГСе со всеми традиционными элементами. Свадебные мини-круизы по Москве-реке будут длиться около 30 минут. Отправляться и прибывать трамвайчики будут с набережной Тараса Шевченко.

Отмечается, регистрация брака на речных трамвайчиках, курсирующих по Москве-реке, пользуется высоким спросом среди молодоженов. Всего на 2022 год принято более 27 тысяч заявлений о заключении брака.

Как сообщало ИА REGNUM. в Москве открыто более 35 необычных площадок для регистрации брака.

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