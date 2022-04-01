Верхотурье, Свердловская область, 1 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Свердловской области арестовали жителя Верхотурья, который задолжал своему ребенку более 100 тыс. рублей алиментов. Мужчина прятался от судебных приставов в бане. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

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Уралец не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетних детей 2011 и 2013 года рождения. Мужчина не работал и не принимал мер к трудоустройству. В результате у него образовалась задолженность перед детьми в размере 107 тысяч рублей.

Судебные приставы нагрянули к должнику домой. Однако уралец попытался скрыться от правоохранителей. Мужчину нашли на чердаке собственной бани в домашней одежде. На должника составили два административных протокола. После этого его доставили в суд.

За уклонение от уплаты алиментов уральцу назначили административное наказание в виде 10 суток ареста. А за побег от правоохранителей мужчина выплатит штраф в 500 рублей.