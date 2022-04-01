Цхинвал, 1 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Южной Осетии пограничники задержали нарушившего границу гражданина Грузии, который готовил провокацию против российских военнослужащих. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

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По данным ведомства, задержан Леван Мачабели 1987 года рождения. При выяснении обстоятельств выяснилось, что он в августе 2008 года участвовал в боевых действиях против Южной Осетии. Когда Россия начала на Украине спецоперацию по денацификации, он захотел отправиться туда защищать киевский режим, но его не взяли по состоянию здоровья. Тогда он решил отправиться на югоосетинскую территорию.

«Л. Мачабели принял решение незаконно проникнуть на территорию Южной Осетии и совершить провокацию в отношении российского воинского контингента, расквартированного в республике», — говорится в сообщении.

КГБ также обнародовал видеозапись, где Мачабели перед тем, как перейти границу заявил, что «нанесёт удар по русским». По данному случаю ведётся следствие.

В ведомстве предупредили, что все попытки с грузинской стороны совершить силовые акции против российских и югоосетинских военнослужащих, будут расцениваться, как международная диверсионно-террористическая деятельность.