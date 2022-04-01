Белгород, 1 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Крупный пожар на нефтебазе в Белгороде не приведёт к нехватке топлива, об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал 1 апреля в своём телеграм-канале.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные в костюмах ТОК тушат резервуар с нефтью

По его словам, в настоящее время идёт работа по изменению логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация с топливом стабильная.

«Дефицита топлива не было, нет и не будет», — подчеркнул Гладков.

Глава региона добавил, что в тушении пожара задействовали пожарный поезд. Он перекачивает воду в пожарные автоцистерны.

Ранее ИА REGNUM информировало, что Гладков назвал причиной пожара на нефтебазе действия украинских силовиков. Он отметил, что два вертолёта зашли на территорию России на низкой высоте и осуществили воздушный удар.

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