Сеул, 1 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Южной Корее разбился тренировочный самолёт ВВС, сообщает 1 апреля корейское агентство Рёнхап.

Republic of Korea Air Force Самолёты ВВС Южной Кореи

Самолёт модели КТ1 упал на рисовое поле неподалёку от города Сачхон провинции Кёнсан-Намдо, информирует агентство. ЧП произошло около 7:36 по московскому времени возле населённого пункта Коып.

Как сообщало ИА REGNUM, около Мариуполя сбиты два украинских вертолёта, пытавшиеся эвакуировать главарей националистических батальонов.