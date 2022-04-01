Ташкент, , 08:44 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 31 марта состоялось видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения макроэкономической стабильности и дополнительной поддержки бизнеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

На совещании глава государства дал строгие указания по снижению расходов в регионах и отраслях, приостановлению расходов на ремонт, приобретение автомобилей, мебели и офисных принадлежностей. Отмечено, что в нынешней нестабильной ситуации на международном финансовом рынке усложнится привлечение средств из-за рубежа.

«В таких обстоятельствах самый правильный путь — разумно и эффективно использовать имеющиеся ресурсы», — отмечалось на совещании.

«В связи с этим правительству поручено совместно с руководителями отраслей и хокимами (администрациями регионов) тщательно изучить каждый проект, ускорить реализацию, а неэффективные и бесперспективные проекты — прекратить», — говорится в сообщении.