Ташкент, 1 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 31 марта состоялось видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения макроэкономической стабильности и дополнительной поддержки бизнеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

На совещании глава государства дал строгие указания по снижению расходов в регионах и отраслях, приостановлению расходов на ремонт, приобретение автомобилей, мебели и офисных принадлежностей. Отмечено, что в нынешней нестабильной ситуации на международном финансовом рынке усложнится привлечение средств из-за рубежа.

«В таких обстоятельствах самый правильный путь — разумно и эффективно использовать имеющиеся ресурсы», — отмечалось на совещании.

«В связи с этим правительству поручено совместно с руководителями отраслей и хокимами (администрациями регионов) тщательно изучить каждый проект, ускорить реализацию, а неэффективные и бесперспективные проекты — прекратить», — говорится в сообщении.