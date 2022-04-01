Токио, , 08:43 — REGNUM Японская студия ENGINES Inc. и издательская компания KADOKAWA Future Publishing назвали дату релиза игры Overlord: Escape from Nazarick. Об этом 1 апреля сообщает портал Gematsu.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Пиксельная 2D-игра в жанрах метроидвании (игры, похожие на Metroid и Castlevania) и тёмного фэнтези выйдет 16 июня 2022 года. Она будет озвучена на японском языке, при этом также получит интерфейс и субтитры на английском и китайском.

В Японии Overlord: Escape from Nazarick будет продаваться как в цифровом варианте, так и на физических носителях. Релиз состоится на ПК (Steam), а также портативной консоли Nintendo Switch.

Для справки: в основу Overlord: Escape from Nazarick легли популярные одноимённые ранобэ (разновидность японской иллюстрированной литературы) Куганэ Маруямы и аниме-сериал студии Madhouse. Их сюжет рассказывает о том, как по неизвестной причине геймер остаётся в массовой многопользовательской онлайн игре c полным погружением «Иггдрасиль» после того, как она закрывается.

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