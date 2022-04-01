Чита, 1 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Минприроды Забайкалья подало исковое заявление с требованием взыскать 267 тысяч рублей с виновника первого лесного пожара, который произошёл вечером 21 марта около села Такеча Акшинского района. Нарушитель поджёг траву факелом и ушёл домой. Об этом сообщается на сайте «Забайкальского рабочего».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухая трава

«Пожар произошёл в 18.00 на землях Урейского участкового лесничества. Причиной его возникновения послужил неконтролируемый отжиг на стоянке личного подсобного хозяйства. Разнорабочий поджёг траву факелом в спокойную безветренную погоду. Затем после распития алкоголя он отправился домой, оставив место отжига без присмотра», — сказано в иске.

В документе уточняется, что огонь распространился на площади 150 гектаров. Затраты на его тушение составили 267 тысяч рублей. Виновник пожара задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, забайкальские власти намерены в разы увеличить штрафы для поджигателей леса.

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