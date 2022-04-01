Сеул, 1 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в марте 2022 года составил $63,48 млрд, что на 18,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Экспорт

Согласно опубликованным данным, мартовский показатель является самым высоким с 1956 года, когда в стране впервые начали собирать статистику.

Экспорт полупроводников из страны вырос на 38%, нефтехимии — на 14,8%, устройств беспроводной связи — на 44,5%, дисплеев — на 48,4%, нефтепродуктов — на 90,1%, стали — на 26,8%. Однако экспорт автомобилей упал на 9,7%.

Поставки в Китай увеличились на 16,6%, страны АСЕАН — на 44,4%, США — на 19,9%, Японию — на 14,4%, страны Ближнего Востока — на 17,4%, Индию — на 12,9%. Экспорт в ЕС сократился на 2%, страны СНГ — на 37,7%, Россию — на 40%.

Импорт товаров в Южную Корею составил $63,62 млрд, что на 27,9% больше по сравнению с мартом прошлого года. Дефицит товарного баланса составил $140 млн.