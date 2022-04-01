Париж, , 08:41 — REGNUM Дискуссии о вступлении Украины в Евросоюз могут вестись только после урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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«На версальском саммите лидеры 27 стран ясно заявили, что судьба Украины связана с Европой», — сказал он в интервью газете Le Figaro.

Он добавил, что после окончания конфликта «Евросоюз не будет прежним, как и сама Украина». В этот момент и надо будет говорить о возможности вступления Киева в ЕС, заключил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры стран ЕС решили создать фонд солидарности с киевскими властями, а также пригласить в него международных партнеров.

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