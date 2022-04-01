Рим, , 08:40 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный более двух лет назад в связи с пандемией коронавируса правительством Италии, был отменён на всей территории страны. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба минздрава Италии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Начиная с 1 апреля в Италии отменяется режим ЧС, который был введён 30 января 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался, а также прекращено действие большей части антикоронавирусных мер. При этом в стране суточное число заражений остаётся на уровне нескольких десятков тысяч случаев.

Режим ЧС позволял правительству оперативно перенаправлять финансовые потоки, а также вводить ограничения без предварительного согласования с парламентом. Например, введение ковид-сертификатов, ограничивающих свободу передвижения, было бы невозможно без действующего режима ЧС.

В настоящее время ковид-сертификат отменён практически всюду, кроме поездок на транспорте дальнего следования (поезда, паромы, самолеты) и общепита. Обязательная вакцинация сохраняется только для медработников.

Также прекращает свою деятельность комитет по предотвращению угрозы распространения COVID-19, в который входили эксперты и представители медицинских учреждений. Кроме того, с 1 апреля в Италии отменено деление страны на «цветовые зоны» в зависимости от количества заразившихся и иных эпидемиологических рисков.

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