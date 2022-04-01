Улан-Удэ, 1 апреля 2022, 08:40 — REGNUM Росздравнадзор фиксирует ажиотажный спрос на лекарства в аптеках Бурятии. При этом проблем с препаратами в республике нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
В связи с этим сотрудники ведомства проводят с жителями профилактические беседы о сроках годности препаратов и необходимости покупать их впрок.
«С аптечными сетями приводится работа по строгому отпуску лекарственных препаратов по рецептам. Кроме этого, ведётся разъяснительная работа по актуализации отечественных аналогов отсутствующих препаратов», — добавили в правительстве.
Отмечается также, что торговые наценки на лекарства в республике значительно ниже, чем в среднем по стране или Дальневосточному федеральному округу. Более того, за неделю с 17 по 24 марта наблюдался небольшое снижение цен на 0,2-2,8%.
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