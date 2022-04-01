Москва, 1 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Законопроект, отменяющий двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей с пробегом между дилерскими центрами, разработал на фоне санкций сенатор Андрей Кутепов.

Дарья Драй ИА REGNUM В городе

Инициатива предусматривает новый механизм. Предлагается установить, чтобы при перепродаже автомобилей и мотоциклов, в том числе между дилерами, «налоговая база определялась как разница между ценой реализации и ценой приобретения указанных авто и мотоциклов с учетом налога», сообщает ТАСС.

Сейчас такая схема действует при перепродаже дилером авто с пробегом физлицу.

Парламентарий обратил внимание на то, что многие иностранные автопроизводители сокращают или прекращают поставки новых автомобилей и запасных частей на рынок России, и единственный рынок продаж автомобилей, которого международные санкции коснутся наименьшим образом, это рынок продаж автомобилей с пробегом.

Читайте также:Госдума повысила ценовой порог для налога на роскошные авто

Реализация норм позволит увеличить долю дилеров в этом сегменте до 30−35%, а также повысить налоговые отчисления.

Инициатива направлена в правительство для получения отзыва.

Читайте также:В Госдуме намерены ужесточить наказание за опасное вождение