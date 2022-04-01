Самара, 1 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, в котором пострадали четыре человека, организовали в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Сообщается, что ДТП произошло 31 марта в г. Чапаевске на улице 1-я Дачная.

По предварительным сведениям, автомобиль «МАЗ» столкнулся с впереди идущим микроавтобусом.

В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы четыре человека: женщина и 11-летний ребенок были госпитализированы, еще двум женщинам медики оказали помощь.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области произошло ДТП с участием восьми автомобилей.