Белгород, , 08:37 — REGNUM Видеозапись с моментом удара двух вертолётов по наземному объекту появилась 1 апреля в Сети.

Вертолет (сс) DVIDSHUB

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Предполагается, что на кадрах запечатлён момент удара украинских вертолётов по нефтебазе в Белгороде. На видео они поочерёдно обстреливают с низкой высоты наземный объект, после чего начинается пожар.

В результате атаки пострадали, по предварительным данным, двое сотрудников. МЧС проводит тушение возгорания, а жителей ближайших улиц эвакуировали.

В администрации Белгородской области рассказали, что пожар на нефтебазе Белгорода произошёл вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте.