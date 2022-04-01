Екатеринбург, , 08:37 — REGNUM В Екатеринбурге прошло первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 77-й годовщины Дня Великой Победы. Городские власти анонсировали программу праздничных мероприятий. Об этом сообщили в городской администрации.

Здание администрации Екатеринбурга перед началом парада

Алексей Колчин © ИА REGNUM

Главным событием Дня Победы в Свердловской области станет парад Екатеринбургского гарнизона с прохождением пеших расчетов всех родов войск, сил МВД, МЧС, механизированной колонны и пролетом авиации. Мероприятие традиционно начнется 9 мая в 10:00 (8:00 мск). После завершения парада, по центральным улицам города пройдет шествие «Бессмертный полк». Напомним, в 2020 и 2021 годах мероприятие проводили в офлайн формате из-за пандемии коронавируса.

В столице Урала также состоятся вахта памяти «Пост №1», легкоатлетический забег «Майская гроза», акция «Вспомнить всех поименно!», «Вальс Победы». Запланированы встречи с ветеранами, торжественные шествия и возложения цветов к мемориалам и памятникам. Кроме того, уральцы смогут посетить выставку военной техники и ретро-автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, репетиции парада ко Дню Победы стартуют в Екатеринбурге 5 апреля. Ради тренировочных мероприятий перекроют ряд городских улиц.