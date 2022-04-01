Курган, , 08:37 — REGNUM В Курганской области за два года действия программы «Русская мечта» по упрощённому предоставлению земельных участков гражданам передано уже более 400 наделов. Из них более 200 уже переданы в собственность и ещё 200 находятся в оформлении, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Зауралья Вадим Шумков.

На участке земли Наталия Николаева © ИА REGNUM

Для того чтобы повторно задействовать сельские участки с брошенными домами в муниципалитетах региона уже поставлено на учёт более 3200 брошенных, выморочных участков, отметил Шумков.

«Только за последние несколько месяцев муниципалитеты поставили на учет порядка 500 таких участков, с целью их последующего предоставления в упрощённом порядке. Эта работа будет продолжена», — сообщил курганский губернатор.

И добавил. что в Кургане передано в муниципальную собственность передано несколько сотен ранее брошенных дачных участков, также с целью последующего задействования.

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